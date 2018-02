Het Nederlandse shorttrack staat nu echt op de kaart

"Reken maar dat ze daar in Korea nu denken, wat doen die Nederlanders allemaal? Hoe kan dit?" De goede prestaties van de Nederlandse shorttrackers zullen niet alleen in Nederland de aandacht hebben getrokken, zo denkt Sippy Tigchelaar, voorzitter sectiebestuur shorttrack van de KNSB.

Volgens Tigchelaar zijn de prestaties van deze Olympische Spelen zeer bijzonder, met name de gouden medaille van Suzanne Schulting springt eruit. "Wij hadden allemaal verwacht dat Sjinkie er heel dichtbij zou komen, omdat hij in andere wedstrijden al heeft laten zien wat hij kan. En van Suzanne wisten wij dat ze nog maar twintig jaar is, en een stuiterbal. Je moet de concentratie vasthouden, en je wordt vreselijk afgeleid bij de Olympische Spelen, maar zij doet het gewoon. En dat is zo prachtig voor het shorttrack. Dit moet veel jonge shorttrackers inspireren."

Goede basis

Vier jaar geleden won Nederland nog maar een shorttrackmedaille (brons voor Sjinkie Knegt), en nu zijn het er al vier. "Met Jeroen Otter hebben wij een fantastische trainer," legt Tigchelaar uit, "maar naast het werk van Otter hebben wij ook nog drie talentencentra (Heerenveen, Dordrecht en Utrecht) en daar worden de talenten goed opgeleid. Ik denk dat wij op deze manier door kunnen gaan, om dan ook in de breedte een hele grote club te krijgen."

Op dit moment is de Nederlandse top goed bezet, maar er hoeft maar een schaatser uit te vallen of er ontstaan problemen. Toch denkt Tigchelaar dat dit in de toekomst goed opgelost zal worden. "Wat er nu in de komende vier jaar aankomt, dat drukt nu al tegen de top aan. En ik denk dat wij op deze manier goed door kunnen groeien."

Natuurijs

En daar blijft het niet bij, ziet Tigchelaar. "We zien zeker een verdere groei. Jonge kinderen, van een jaar of 8 tot 12, daar zit nu een enorme groei in. Als wij nu een beetje natuurijs krijgen dan spelen kinderen meteen ook het shorttrack spel, die beginnen dan rondjes te schaatsen en ze organiseren wedstrijden en dat is het fundament voor het shorttracken." Wie weet, een paar strenge winters zou ons over vier jaar zomaar extra shorttrackmedailles kunnen opleveren.