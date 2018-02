Grote brand in woonboerderij De Wilp

In De Wilp vlakbij Friesche Palen woedt op dit moment een grote brand in een woonboerderij. Het gebouw heeft een rieten dak. De brand begon vrijdagochtend rond kwart voor zes 's ochtends. De woonboerderij aan de Dijkswijk staat volledig in brand. De brandweer heeft het moeilijk om de toevoer van water te regelen. Meerdere brandweerkorpsen uit Groningen en Fryslân zijn opgeroepen om te helpen bij het bestrijden van de brand. Volgens de brandweer is er niemand meer in het gebouw aanwezig.