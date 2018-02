Al 70 jaar lid van hetzelfde koor

In Oudega (Smallingerland) is donderdagavond wel iets bijzonders gebeurd. Dat het koor De Lofstem 90 jaar bestaat, is nog tot daar aan toe, maar wat het bijzonder maakt is dat een van de leden al 70 jaar lang lid is.

Griet van der Iest is op haar 16e begonnen en zingt op haar 86e nog steeds bij De Lofstem. Het aantal leden is weleens hoger geweest en sommigen zijn al wat ouder, maar het koor bestaat nog en ze hebben plezier met elkaar.

Zolang het kan, blijft Van der Iest daar zingen. Als meisje was het meer een uitje, maar nu na een heel leven, hebben de liederen meer en meer betekenis gekregen. Het jubileum werd donderdag gevoerd met een stukje oranjekoek.