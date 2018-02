Piet Paulusma: "Prima weer voor een stukje ijsgroei"

Bij Piet Paulusma heeft de schaatskoorts ook toegeslagen. Dat vertelde de weerman donderdag in Fryslân Hjoed. "Sinds vorige week zaterdag hadden we in de gaten dat de winter er echt aan kan komen. Het kan bijna niet anders. Bij mij is die winterkoorts er ook. Maar je moet wel reëel blijven: het ligt er nog niet, het ijs."

"Prima voor een stukje ijsgroei"

De komende dagen wordt het steeds kouder, is de verwachting. "We krijgen een aantal nachten van -7 of -8", zegt Piet Paulusma. "Wanneer je dan overdag een temperatuur van 0 of net daaronder hebt, dan is dat prima voor een stukje ijsgroei."

"De ijsgroei zal de komende dagen toenemen. Met de matige vorst en sterkere wind, moet er dinsdag of woensdag wel gereden kunnen worden. Om te rijden heb je vijf of zes centimeter ijs nodig en dat halen we wel", verwacht Paulusma.

Plaatselijke ijsclub

Het schaatsen komt dus wel goed, maar nog niet direct overal. Paulusma: "Wil je dinsdag of woensdag schaatsen, dan moet je denken aan de plaatselijke ijsclubs en ondiepe wateren."