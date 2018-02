Pyeongchang, dag 15: 1000 meter zonder Friezen

Vrijdag komen er opnieuw geen Friese sporters in actie op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Voor de 100 meter schaatsen bij de mannen doen Kjeld Nuis, Koen Verweij en Kai Verbij mee voor Nederland.

11.00 uur: 1000 meter mannen

Kjeld Nuis komt vrijdag in de laatste rit van de 1000 meter in actie. De olympisch kampioen op de 1500 meter zal hij tegen de Finse Mika Poutala rijden. In de een-na-laatste rit komt Kai Verbij in actie. Hij is gekoppeld aan de Canadees Vincent de Haitre. Beide Nederlanders beginnen en eindigen in de binnenbaan.

Koen Verweij moet als zestiende aan de start verschijnen. Hij rijdt tegen Håvard Lorentzen, de Noor die in een olympisch record het goud veroverde op de 500 meter. Verweij begint en eindigt in de buitenbaan.

Zaterdag: Massastart

Op de laatste dag van de Olympische Winterspelen kunnen wij nog een keer genieten van het schaatsen. Om 12 uur 's middags staat namelijk de massastart voor de mannen op het programma, met daarbij Sven Kramer. Een uur eerder moeten de vrouwen aan de start verschijnen voor diezelfde massastart. Hier zijn geen Friese deelnemers bij.

Voorspellingen

Elke dag doet een panel van sportjournalisten een voorspelling over de medaillekansen van die dag. Het panel bestaat uit Johan Stobbe (Leeuwarder Courant), Koos Wieling (journalist Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (journalist Algemeen Dagblad), Joris van den Berg (commentator shorttrack NOS), Roelof de Vries (journalist Omrop Fryslân) en Cees Juffermans (oud-shorttracker en analist NOS).

Johan Stobbe:

1. Kjeld Nuis (Nederland)

2. Håvard Holmefjord Lorentzen (Noorwegen)

3. Cha Min-kyu (Zuid-Korea)

Koos Wieling:

1. Kjeld Nuis (Nederland)

2. Håvard Holmefjord Lorentzen (Noorwegen)

3. Kai Verbij (Nederland)

Lisette van der Geest:

1. Kai Verbij (Nederland)

2. Kjeld Nuis (Nederland)

3. Shani Davis (Amerika)