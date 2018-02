UNIS Flyers gaat dit weekend voor tiende landskampioenschap

De ijshockeyers van de UNIS Flyers kunnen dit weekend voor de tiende keer Nederlands kampioen worden. In de eigen hal wordt de zogenoemde Final Four gespeeld. De beste vier Nederlandse teams uit de competitie (de BeNe-League) maken in een weekend uit wie de Nederlands kampioen wordt. Het toernooi wordt gespeeld in de ijshockeyhal bij Thialf in Heerenveen.

Hattrick?

Twee jaar geleden werden de Flyers voor het eerst sinds 24 jaar weer kampioen van Nederland. Het jaar daarna was het weer raak en dus gaan de Flyers op voor een hattrick. Maar zo eenvoudig is dat nog niet. De ploeg van coach Mike Nason werd in de competitie tweede achter Den Haag en verloor van diezelfde ploeg ook de bekerfinale. Daarom is Den Haag de favoriet.

Zaterdag halve finale

De nummers een tot en met vier treffen elkaar zaterdag eerst in de halve finale. De Flyers moeten eerst tegen Nijmegen. Afgelopen zaterdag troffen die elkaar nog en toen wonnen de Flyers met 9-1. De nummer een van de competitie Den Haag neemt het op tegen de nummer vier Geleen. De winnaars treffen elkaar zondag in de finale.

Eventuele finale live

Als de Flyers de finale halen, wordt die door de Omrop Fryslân live uitgezonden op www.omropfryslan.nl en op de app. Vanaf 15.00 met commentaar van Freark Wijma.