Gemeente: "BOEi verantwoordelijk voor fiasco Blokhuispoort"

Ontwikkelaar BOEi is verantwoordelijk voor de extra kosten van de verbouwing van de Blokhuispoort in Leeuwarden. Dat schrijft het Leeuwarder college in een brief aan de raad.

Tekort van 4,4 miljoen

De verantwoordelijkheid is voorafgaand aan de verbouwing al afgesproken met BOEi, eigenaar van en verantwoordelijk voor de verbouwing van de Blokhuispoort. BOEi heeft twee weken geleden het werk neergelegd omdat ze met grote financiële tekorten zitten. Het gaat om een tekort van 4,4 miljoen omdat er meer werk is gedaan als afgesproken. Zo heeft ze bijvoorbeeld meer verhuurbare ruimten gemaakt. Dat is nodig voor de exploitatie.

Ook moet er nog voor 1,2 miljoen euro verbouwd worden in de Blokhuispoort. Het gaat dan onder andere om de kapel en de luchtbehandelingsinstallatie bij podium Asteriks. BOEi krijgt van de gemeente Leeuwarden, de provincie en het Rijk 20 miljoen euro subsidie voor de verbouwing.

"BOEi volledig zelf verantwoordelijk"

Volgens de gemeente is BOEi volledig zelf verantwoordelijk voor het ontstane tekort. De gemeente en BOEi maken nu afspraken over hoe de tekorten opgelost kunnen worden. Het college verwacht de raad daar in maart over te informeren.

Oppositiepartijen in de raad blijven bij het standpunt dat de raad niet goed en op tijd is geïnformeerd door wethouder Henk Deinum. Zo had er in zowel 2016 als vorig jaar meer informatie gegeven moeten worden aan de raad. Het debat over de Blokhuispoort is op 7 maart.