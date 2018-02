Franeker begint met herinrichting Breedeplaats

In Franeker is donderdag officieel begonnen met de herinrichting van de Breedeplaats. Aanleiding is de komst van een van de elf fonteinen in het teken van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Maar er gebeurt veel meer. Groenontwerper Piet Oudolf heeft een nieuwe inrichting gemaakt voor het Martiniplantsoen en gedeeltes van de ruimte rondom de kerk.

Ook de verbinding met de Dijkstraat en de Voorstraat wordt aangepakt. De fontein komt bij de ingang van de Martinikerk en de bedoeling is dat die er op 1 mei staat. Volgens wethouder Caroline de Pee van de gemeente Waadhoeke moet het straks aanvoelen als de huiskamer van Faneker.