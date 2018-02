Friese gemeenten blij met uitstel uitbreiding vliegveld

De gemeenten De Fryske Marren en Weststellingwerf zijn blij dat de uitbreiding van Lelystad Airport met een jaar wordt uitgesteld. Maar de kou is nog niet uit de lucht, zeggen beide verantwoordelijk wethouders.

Er is nog geen garantie dat na de opening van Lelystad Airport er niet op lage hoogte boven kwetsbare gebieden wordt gevlogen. En de herindeling van het luchtruim is niet eerder dan over vijf jaar. Beide gemeenten willen dat dat gebeurt voordat vliegveld Lelystad uitbreidt. De Fryske Marren en Weststellingwerf zijn niet tegen uitbreiding, maar wel tegen de overlast van het laagvliegen.

Het geeft een goed gevoel dat de minister geluisterd heeft naar wat er leeft in de regio, zeggen beide wethouders. Maar echt gerust zijn ze nog niet, omdat er nog veel onduidelijk is.