Recyclebedrijf Kootstertille meldt brand niet, krijgt boete

Een recyclebedrijf uit Kootstertille heeft een boete van 4500 euro gekregen omdat het een brand niet heeft gemeld. En dat had wel gemoeten.

Bijna twee jaar geleden ontstond er brand in een bult houtsnippers bij het bedrijf. Dat had volgens de regels gemeld moeten worden bij de provincie. Een leidinggevende had gezegd dat dit niet was gedaan, omdat het bedrijf daar slechte ervaringen mee had. Eerdere zaken waren tot de bodem uitgezocht en hadden het bedrijf veel geld gekost. Het bedrijf is in het verleden vaker bestraft voor milieu-overtredingen.

Justitie had een boete van 5500 euro geëist. De rechter maakte daar 4500 euro van, met duizend euro voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.