Marathonwinst Bianca Bakker en Crispijn Ariëns in Luleå

Bianca Bakker uit Wijnjewoude heeft de marathonwedstrijd op het ijs in het Zweedse Luleå gewonnen. Het was de tweede wedstrijd in de KPN Grand Prix. De mannen moesten 100 kilometer en de vrouwen 80 kilometer afleggen over het zeeijs van de Botnische Golf. De wedstrijd werd in verband met de extreme kou ingekort naar 80 (mannen) en 60 kilometer (vrouwen). Het was ongeveer twintig graden onder nul in het noorden van Zweden.

Bij de vrouwen werd Elma de Vries uit Haule tweede en Corina Strikwerda uit Heerenveen derde. De drie vrouwen waren onderdeel van een kopgroep van vijf.

Bij de mannen was Crispijn Ariëns, die in Wolvega woont, na 80 kilometer de winnaar. Ariëns versloeg Gary Hekman in de massasprint. Simon Schouten werd derde.

Zaterdag en zondag zijn er ook nog wedstrijden in het Zweedse Lapland die meetellen voor het klassement van de KPN Grand Prix.