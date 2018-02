Otter blij verrast met goud Schulting

Coach Jeroen Otter van de Nederlandse shorttrackploeg is blij verrast met het goud van zijn pupil Suzanne Schulting. Maar hij had er wel rekening mee gehouden dat een van zijn schaatsers een titel kon binnenslepen. "Daar trainen we voor, zo simpel is het. Waarom zouden wij het niet kunnen?"

Volgens de coach staan zijn schaatsers niet iedere week op de baan om voor een vijfde plaats te trainen. Toen Schulting hem na de race tegenkwam zei ze dat ze het niet kon geloven. Otter zei toen: "waarom niet? Je hebt twee armen, twee benen en er zit een hoofd op. Ik zie geen verschil met de Koreanen.''