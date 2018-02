Tijdelijke opvolging directeur Omrop Fryslân

De vacature van directeur van Omrop Fryslân wordt voorlopig tijdelijk ingevuld. Directeur Jan Koster stopt per 1 mei 2018. De raad van commissarissen (rvc) van de Omrop is verantwoordelijk voor de werving van een nieuwe directeur.

De rvc neemt de tijd voor een zorgvuldige procedure met betrekking tot de aanstelling van een nieuwe directeur. Omdat de periode tot 1 mei relatief kort is, heeft de rvc besloten de functie voorlopig tijdelijk in te vullen. Het traject voor de tijdelijke aanstelling is inmiddels gestart.