MEM in aanbouw in Leeuwarder Prinsentuin

In de Prinsentuin wordt momenteel hard gewerkt aan een bijzonder gebouw: het talenpaviljoen MEM. Het ontwerp is een vrouw ('mem' is moeder) met twee hoofden, om te symboliseren dat Friezen twee moedertalen hebben: het Fries en het Nederlands. Van maart tot en met oktober zijn daar allerlei activiteiten op het gebied van minderheidstalen. De volledige Prinsentuin en het Oldehoofsterkerkhof zijn dit jaar een 'Lân fan taal' (Land van taal) en de bouw van talenpaviljoen MEM is daarin de laatste grote stap. Het is een initiatief van de Afûk.

Bediening in gebarentaal

BUOG (Bedenkers en uitvoerders van ongewone gebeurtenissen) is de ontwerper en uitbater van dit paviljoen. Zij zorgen ook voor de horeca: de bediening wordt gedaan door dove mensen, want gebarentaal is ook een taal. Het paviljoen wordt eind oktober afgebroken en dan gaat BUOG het weer verkopen.

Friese Poort

De bouw van het talenpaviljoen wordt gedaan door studenten van de Friese Poort. Michiel de Wolff is daar een van. Hij vindt het jammer dat het gebouw na oktober weer weg moet. "Wij hebben er zoveel werk van gehad en het is zo'n mooi samenwerkingsverband met mijn klasgenoten, dus van mij mag het blijven staan. Anders moet school het gebouw maar kopen en op het schoolterrein neerzetten."