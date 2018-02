Man die surfers wilde overvaren krijgt werkstraf

Een man uit Assen heeft een werkstraf van 180 uren gekregen, omdat hij vorig jaar bewust op twee surfers is ingevaren. Dat gebeurde op het Hegemer Mar. De man had teveel gedronken en had de twee slachtoffers al eerder bijna geraakt. Toen zij hem hierop aanspraken, voer de verdachte met zijn boot rechtstreeks op de slachtoffers af. De surfers konden de boot amper ontwijken.

Justitie vond dat de verdachte veroordeeld moest worden voor poging tot doodslag. De rechter ging daar niet in mee. Die vond wel dat de man de surfers in gevaar had gebracht. De man uit Assen moet beide surfers 600 euro smartengeld betalen.