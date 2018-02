Geld van bos tulpen naar Rode Kruis

Supermarkt Albert Heijn voert volgende week actie voor het Friese Rode Kruis. Ze doen dit door middel van de actie 'Tulp voor Hulp'. Van iedere bos tulpen verkocht wordt gaat er één euro naar het Friese Rode Kruis. De opbrengst is bedoeld voor noodhulp die de organisatie geeft. Dan gaat het bijvoorbeeld over hulp bij een groot ongeluk of bij extreem weer. Het Rode Kruis zorgt ervoor dat de vrijwilligers in Fryslân goed opgeleid zijn en klaar zijn voor iedere denkbare calamiteit.