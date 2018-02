Voorwaardelijke werkstraf voor illegaal vuurwerk

Een voormalig inwoner van Beetsterzwaag heeft een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur gekregen vanwege het in bezit hebben van illegaal vuurwerk. De rechter hield bij de uitspraak rekening met een aantal verzachtende omstandigheden. Zo was het al twee jaar geleden dat de verdachte werd betrapt op zijn kamer. Verder had de verdachte een verstandelijke beperking, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is.

Bij de aanhouding van de verdachte was er veel ophef. Zoveel zelfs dat hij in de isoleercel belandde. De man is daarna overgeplaatst naar een instelling in Boschoord. Omdat het door de situatie van de man moeilijk is om een werkstraf uit te voeren, kreeg de man de straf voorwaardelijk. Volgens de rechter is het nu voornamelijk een waarschuwing.