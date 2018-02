Cambuur zonder Mathieu tegen FC Emmen

SC Cambuur-trainer René Hake beschikt morgen niet over Justin Mathieu. Hij is ziek geweest en is niet op tijd hersteld voor de wedstrijd tegen FC Emmen. De selectie is grotendeels fit. De lang geblesseerde spelers Jurjan Mannes, Karim Rossi, Furdjel Narsingh en Nigel Robertha trainen ook weer op het veld. Het duurt nog wel even voordat zij weer kunnen spelen. Over de opstelling wil Hake niets loslaten. Ook niet over wie Mathieu zal vervangen. De verwachting is dat Xander Houtkoop of Kevin van Kippersluis de plek van Mathieu overneemt.

FC Emmen

Tegenstander FC Emmen is op dit moment dé ploeg in vorm in de Jupiler League. De laatste vijf wedstrijden wisten ze te winnen, hierdoor staat Emmen bovenaan in de derde periode. Volgens Hake heeft de ploeg uit Emmen de zaken goed voorelkaar. "Ze zijn moeilijk te verslaan. Het is een ploeg die heel goed is en compact bij mekaar spelen, en er dan vanuit de omschakeling uitkomen. Daarin hebben ze heel veel kwaliteit." Toch verwacht de Cambuurtrainer dat zijn ploeg meer ruimte krijgt om te voetballen dan in de afgelopen weken tegen MVV en RKC Waalwijk.

Bijzondere wedstrijd

Voor Hake is het sowieso een bijzondere wedstrijd omdat hij speler en trainer bij FC Emmen is geweest. "Daar liggen redelijk wat uren werk. Ik heb nog wel een warme band met de club. Het is leuk om veel oude bekenden te zien en te spreken. Maar dat is morgen bijzaak", vertelt Hake. Bij Emmen staan bovendien drie oud-spelers van Cambuur onder contract: Dennis Telgenkamp, Peter van der Vlag en Anco Jansen.