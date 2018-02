"Polder onder water zetten is kapitaalvernietiging"

Het onder water zetten van de polder de Hege Warren is kapitaalvernietiging. Dat vindt boer Wierd de Groot uit Sitebuorren. Hij is één van de boeren in de polder. Het onder water zetten van de Hege Warren is volgens een onderzoeksbureau de beste optie voor de aanleg van een betere vaarweg naar Drachten.

De boeren zijn niet zomaar van plan om weg te gaan. Ze hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in nieuwe gebouwen. Ze vragen zich ook af wat de noodzaak is van een betere vaarverbinding voor vrachtschepen naar Drachten. "Het gaat maar om twee bedrijven: Kielstra beton en Agrifirm," zegt De Groot. "Die zouden toch ook kunnen verhuizen? Waarom moet hier landbouwgrond worden geofferd aan de industrie?"

Boer Petrus Arendsz ziet een verhuizing ook niet zitten. "Ik zit hier nu als boer, en heb het bedrijf van mijn vader overgenomen. Mijn zoon wil dat graag voortzette. Bij voorkeur hier."

Mocht de polder onder water gezet worden, dan verdwijnt daarmee ook een ganzenopvanggebied, zeggen de boeren. Bovendien zijn er in de lente altijd veel weidevogels. Dat aan het water offeren, zou zonde zijn, zegt De Groot.