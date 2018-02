Daan Breeuwsma derde in de B-finale 500 meter

Shorttracker Daan Breeuwsma is in de B-finale van de 500 meter als derde over de finish gekomen. De schaatser uit Akkrum maakte eerst een valse start en kwam daarmee niet lekker weg. Hij reed een lange tijd helemaal achteraan, maar kon uiteindelijk de nummer drie nog inhalen.

Valse start

Valse starten en achteraan beginnen waren de thema's voor Breeuwsma op donderdag. Zowel in de kwartfinale als in de halve finale moest het startschot meerdere keren worden over gedaan. De kwartfinale was met name een bijzondere rit. Na een valse start, gingen meerdere schaatsers in de eerste bocht van de tweede rit onderuit. Omdat dit gebeurde voor het kritieke punt, mochten alle schaatsers opnieuw starten.

De Nederlandsers Breeuwsma en Hoogerwerf kwamen in de uiteindelijke rit van de kwartfinale niet goed weg. Ze lagen meteen achteraan in het veld. Daan Breeuwsma kon desalniettemin een goede inhaalslag maken waardoor hij in de laatste ronde van een vierde plaats naar een tweede plek kon komen. Hiermee kwalificeerde hij zich voor de halve finale. Hierin werd Breeuwsma (met opnieuw een herstart) laatste, waardoor hij werd uitgeschakeld voor de A-finale.