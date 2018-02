Minister voor de rechter om Leeuwarder eekhoorns

Een groepje Leeuwarder eekhoorns zorgt voor zoveel ophef, dat nu mogelijk zelfs de minister voor de rechter moet verschijnen. Het gaat om de speciale Amerikaanse rode eekhoorn die in het Leeuwarder bos zou zitten. De stichting Platform Stop Invasieve Exoten heeft minister Carola Schouten voor de rechter gesleept vanwege de eekhoorns. De minister is verantwoordelijk voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en die weigert volgens het platform om de eigenaar van de eekhoorns te dwingen de dieren te vangen. Het platform is bang dat de Amerikaanse eekhoorntjes de inheemse variant zullen gaan overheersen.