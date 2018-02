Schulting verrast ploeggenoten met gouden medaille

Suzanne Schulting verraste met haar gouden medaille op de Olympische Spelen niet alleen zichzelf maar ook haar ploeggenoten. ,,In de finale het opnemen tegen twee Zuid-Koreaanse rijdsters, dat is niet niks. Ik dacht: ze gaat zich mengen in de strijd om de medailles. Dat zou al hartstikke mooi zijn. Maar dat ze 'm zou winnen...'', aldus Daan Breeuwsma, die als zevende eindigde op de 500 meter voor mannen.

,,Ze reed heel aanvallend en ging op het juiste moment naar voren. Ik vond het vooral indrukwekkend dat ze zo rustig bleef en anderen dwong zich in te houden. De eerste twee afstanden ging het mis bij haar. Suzanne is echt een 'stuiterbal' en zat na die tegenvallende prestaties even in de put. Het brons op de relay heeft haar echt een 'boost' gegeven. Ze reed met zoveel zelfvertrouwen'', zei Breeuwsma verder.