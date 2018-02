VIDEO: Huilende opa van Schulting (88) had dit nooit gedacht

De opa en oma van Suzanne Schulting hadden nooit gedacht dat ze een gouden medaille zou halen. "Ze is nog maar 20 jaar, en dan nu al goud. Derde, dat zat er misschien in. Maar goud, dat hadden we nooit gedacht!"

"Ik ben ongelooflijk blij", zei Johannes Bouma live op Omrop Fryslân radio, onmiddelijk na de gouden race van Suzanne. Hij is de opa van Suzanne Schulting. Verslaggever Roelof de Vries was bij haar opa en oma in Marsum, om naar de olympische shorttrackwedstrijden te kijken.

"Dat ik dit nog mee mag maken, met oma", zei Bouma. "Wat wil je nog meer?"

Vader Jan Schulting is ook erg tevreden. "Dit had ik niet gedacht. Maar wel gehoopt. Het kost mij wel veel energie hoor." Schulting was dinsdag al zeer emotioneel bij de onverwachte bronzen medaille op de relay.

"Al waren die Zuid-Koreanen niet gevallen, dan had ik nóg moeten zien of ze erbij waren gekomen", zegt Jan Schulting donderdag. "De rust en het stabiele van Suzanne, dat is wel een machtsgevoel. En helemaal op eigen kracht!"