Suzanne Schulting wint historisch goud op 1000m shorttrack

Suzanne Schulting uit Tijnje heeft donderdag verrassend goud gewonnen op de 1000 meter shorttrack. Het is voor het eerst dat Nederland goud wint op de shorttrack discipline. De Friezin won eerder al het brons met de relay-ploeg.

Ontspannen

Het onverwachte brons met de relay-ploeg leek een bevrijdende werking te hebben op Schulting, die zeer ontspannen het ijs op kwam voor de finale. De Friezin was in de finale meteen goed weg en reed al snel afwisselend op de eerste en de tweede plaats. Met nog een paar ronden te gaan schoof ze opnieuw terug naar de eerste plaats, waarna ze die niet meer afstond. Naast een zeer sterke rit had ze ook het geluk aan haar zijde, want haar grootste concurrenten uit Zuid-Korea gingen in een van de laatste ronden gezamenlijk onderuit.

Het zilver was voor de Canadese Kim Boutin, terwijl Arianna Fontana uit Italië het brons mee naar huis mag nemen.

Onverwacht

De gouden medaille van Schulting was donderdag behoorlijk onverwacht. Op de andere individuele afstanden wist de Olympische debutant nog niet te overtuigen in Gangneung. Op de 500 meter kwam ze in de voorrondes ten val, en op de 1500 meter bleef het voor de pupil van coach Jeroen Otter bij een halve finale.