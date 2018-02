Suzanne Schulting naar de finale op de 1000 meter

Shorttrackster Suzanne Schulting uit Tijnje is door naar de finales van de 1000 meter. De Friezin was in de halve finale goed weg en reed al snel in een rustig tempo op kop. Maar met nog drie ronden te gaan kwamen haar concurrenten in actie. Het leek er even op dat ze ver achterop zou raken. Een sterke inhaalrace in de laatste ronde maakte echter het verschil goed. Schulting kwam uiteindelijk zelfs als eerste over de finish. Ze moet het in de finale opnemen tegen vier concurrenten.