Suzanne Schulting naar halve finale op 1000 meter

Shorttrackster Suzanne Schulting houdt kans op een individuele medaille bij de Olympische Spelen. Ze mag later op donderdag van start in de halve finales op de 1000 meter. Schulting eindigde in haar kwartfinale in de Gangneung Ice Arena als tweede. Yara van Kerkhof, winnares van olympisch zilver op de 500 meter, finishte als vierde en is daarmee uitgeschakeld.

Ook Lara van Ruijven redde het niet. Voor haar zitten de Olympische Spelen er op. In de kwartfinales van de 1000 meter eindigde de 25-jarige Nederlandse shorttrackster als vierde en laatste. Alleen de nummers één en twee uit elke kwartfinale mogen terugkomen voor de halve eindstrijd.

