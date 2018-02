Winst FrieslandCampina naar beneden, maar wel hogere omzet

De omzet van FrieslandCampina is in 2017 met tien procent omhoog gegaan, dat heeft het zuivelbedrijf donderdagochtend bekendgemaakt. De winst van het bedrijf liep echter met een derde terug. Dat heeft volgens FrieslandCampina vooral te maken met negatieve valuta-effecten.

FrieslandCampina geeft daarnaast nog meerdere andere redenen waarom de winst zo sterk is gedaald. De prijzen die voor melk moesten worden betaald zijn bijvoorbeeld in 2017 omhoog gegaan, terwijl de afschrijvingen in China en Duitsland geen gunstig effect hadden op de winstcijfers. Daarnaast was er ook een stijging in de prijzen voor grondstoffen.

Dat de omzet wel omhoog ging, komt volgens FrieslandCampina door hogere verkoopprijzen.