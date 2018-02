Woudagemaal komt 'gewoon' onder stoom in ijsweek

Ondanks de voorspelde vorst wordt het Woudagemaal bij Lemmer dinsdag volgens planning in werking gesteld. Dat meldt Wetterskip Fryslân. Het heeft geen gevolgen voor de ijsaangroei, omdat het water niet afgevoerd wordt.

Als het gemaal volgende week aan staat, stroomt het water er alleen omheen. Het gemaal staat drie dagen lang onder stoom, om het personeel in de praktijk op te leiden. Dat gebeurt twee keer per jaar.

De provincie heeft een vaarverbod afgekondigd om ervoor te zorgen dat het ijs goed aan kan groeien. Dat verbod gaat zaterdag in, aan het eind van de middag. Het geldt niet overal, grote vaarwegen zijn uitgezonderd.

"Gemalen stilzetten heeft nog geen zin"

Vrijdagochtend besluit het waterschap of de gemalen ook stilgezet moeten worden om de ijsaangroei te bevorderen. Zolang de temperatuur overdag nog boven nul is, heeft dat niet veel zin, zegt een woordvoerder van het waterschap. Wat er 's nachts aan ijs bij komt, verdwijnt de volgende dag weer, doordat het nu nog zo'n vier graden boven nul is.

Het waterschap is nu nog druk bezig om water weg te pompen en tegelijkertijd een buffer op te bouwen voor de dooiperiode na de vorst. Dan moet er ook weer heel wat water weggepompt worden.