De Friese afdeling van de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, de GGZ, start met een cursus 'eerste hulp bij psychische problemen'. Het gaat om een cursus die in Australië is ontwikkeld, en die al in 23 landen wordt gegeven.

De cursisten leren wat ze moeten doen als iemand in een hevige depressie zit, of als iemand een psychose krijgt. Moet er in deze situaties bijvoorbeeld een huisarts worden gebeld, of mag er zelfs contact op worden genomen met 112? De cursus is open voor iedereen.