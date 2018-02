Een automobilist is donderdagochtend met de auto bijna tegen een huis gereden in Tijnje. In het huis is een huisartsenpraktijk gevestigd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, en ook niet hoe de bestuurder eraan toe is.

De bestuurder is de dokterspraktijk binnengebracht, en werd daar behandeld door medewerkers van twee ambulances.