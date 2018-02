Buren moeten huis verlaten vanwege fikse brand Jorwert

Een brand in een huis aan de Jeanbuorren in Jorwert heeft voor een behoorlijke schade gezorgd. De woning stond leeg. De bewoners van de naastgelegen woningen zijn wakker gemaakt, en hebben hun woning moeten verlaten. Dat gebeurde na half vier, in de nacht van woensdag op donderdag.

Vanwege de nabijheid van de andere woningen heeft de brandweer opgeschaald naar 'middelbrand'. Tegen half zes was de brand onder controle. Het dak van de woning is zwaar beschadigd, en de naastgelegen woningen hebben waterschade. De brandweer was rond zessen nog bezig met nablussen.

De politie van Leeuwarden meldt dat de technische recherche onderzoek zal doen naar de oorzaak van de brand.