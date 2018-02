Jonge diabetespatiënten komen samen op infoavond in het MCL

Een kleine honderd jonge diabetespatiënten kwamen woensdagavond bijeen in het ziekenhuis MCL in Leeuwarden. Ze spraken over wat de ziekte voor hen betekent. De bijeenkomst werd opgezet door het kinderdiabetesteam van Diafrys. Dat is een samenwerkingsverband tussen de Friese ziekenhuizen.

De avond was met name bedoeld voor kinderen met diabetes die tussen de twaalf en achttien jaar zijn. Ook hun ouders waren welkom. Doel was te leren van elkaars ervaringen. Er was ook een documentaire te zien die gemaakt is door de stichting Kinderfonds.