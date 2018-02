Oproep om gemeenschapsprojecten De Friesland te behouden

Er moet een fonds komen voor de gemeenschapsprojecten van De Friesland, dat vinden de statenfractie van de PvdA en de PvdA-fractie in Leeuwarden. De zorgverzekeraar dreigt op te gaan in Achmea-dochter Zilveren Kruis. Moederbedrijf Achmea zou bij de samenvoeging geld beschikbaar moeten stellen in een fonds, zodat de projecten voor de Friese gemeenschap wel door kunnen gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om innovatie, maar ook om wandeltochten en campagnes om mensen te laten stoppen met roken.

Hoeveel geld er precies in het fonds moet komen, is nog niet bekend. Waarschijnlijk gaat het om miljoenen euro's. Er worden al wel contacten onderhouden met verzekeraar Achmea, maar concrete gesprekken over het fonds zijn nog niet gevoerd. Andere partijen hebben aangegeven positief tegenpver het plan te staan.