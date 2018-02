School Tjalleberd zit nog altijd in oud gebouw

Leerlingen, ouders en lesgevend personeel van samenwerkingsschool De Nijewier in Tjalleberd zijn er klaar mee. Nadat de school een paar jaar geleden gefuseerd is, zitten de kinderen en medewerkers nog altijd in een tijdelijk gebouw in het dorp. De huisjes zijn oud, er wordt veel energie verstookt en het terrein om het gebouw heen is niet netjes. En dat terwijl er bij de fusie toegezegd is dat er een nieuw gebouw zou komen of dat het oude gebouw volledig gerenoveerd zou worden.