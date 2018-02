IJswegencentrale waarschuwt: Ga niet te vroeg het ijs op

Ga komende week niet te vroeg het ijs op, dat is de waarschuwing van Sytse Kroes van de Friese IJsbond en de ijswegencentrale. Volgens Kroes ziet het er volgende week goed uit wat betreft de temperatuur. Het is positief dat de vaarwegen zaterdag dichtgaan, maar dat betekent niet dat het ijs overal even vertrouwd is.

Kroes roept iedereen op om volgende week de website van de ijsbond goed in de gaten te houden. Er zal op een kaart aangegeven worden waar mensen veilig het ijs op kunnen gaan. Vrijwilligers van de ijswegencentrale zullen het ijs meten. Die gegevens komen op de website te staan.