Janneke Brakels maakt een cover van 'De âlde boekebeam'

Herman moest naar Brada, Blonde Alien en I saw the light zijn een paar van de bekendste nummers uit het repetoire van Pigmeat. Het Friese volksduo bestond uit Sytse Haaima en Jan Seunnenga en stond bekend om hun straatmuzikantenstijl. Tien jaar geleden hield Pigmeat er mee op, maar nu is een van hun bekendste nummers De âlde boekebeam voor onze muziekrubriek in een nieuw jasje gestoken door Janneke Brakels.

Muziekrubriek

In de muziekrubriek van Omrop Fryslân daagt presentator en zanger Raynaud Ritsma Friese artiesten uit. Ze krijgen als opdracht om een liedje uit de Fryske Top Honderd te coveren. Een liedje dat ver van hun eigen stijl ligt om op die manier nieuwe nummers te creëren en iese nummers van een andere kant te bekijken.

Âlde boekebeam

De âlde boekebeam is geschreven in 1997. Pigmeat was met een nieuwe cd bezig en Sytse wilde dat het hun eerste tweetalige CD werd. "Een mix van Friese en Nederlandse nummers. Daarom heb ik toen mijn eerste nummer geschreven: de âlde boekebeam." Het liedje gaat met name over praten: En ik mar harkje nei de âlde boekebeam, fertel my in ferhaal wêr't ik plat fear gean. En ik mar harkje nei de âlde boekebeam, mar al wat hy fertelde, ik koe it net ferstean. (En ik maar luisteren naar de oude boekenboom, vertel mij een verhaal waar ik plat voor ga. En ik maar luisteren naar de oude boekenboom, maar wat hij ook vertelde, ik kon het niet verstaan.)

"De aanleiding was eigenlijk heel simpel. Prinses Irene was in die tijd veel in het nieuws om haar geloof in 'New Age', een astrologische beweging. Zo schreef zij ook het boek Dialoog met de natuur." Sytse vond dat maar raar en vond dat er wel wat Friese nuchterheid bij mocht. Het nummer is door de jaren opgepikt en staat nu op nummer 38 in de Fryske Top 100.

Kijk voor alle covers van de muziekrubriek op: omropfryslan.nl/muzykrubryk