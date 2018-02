Schaatsers verwonden per ongeluk twee fans met winnaarstegel

Bij de huldiging van de bronzen medaillewinaars van de ploegenachtervolging in het Holland House zijn twee gewonden gevallen. Dat gebeurde toen Sven Kramer, Koen Verweij, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest de winnaarstegel het publiek in gooiden. Het is de bedoeling dat de winnaar de tegel optilt en die aan het publiek geeft. Het publiek geeft hem dan vervolgens door naar achteren, waar de tegel aan de medaillemuur opgehangen wordt.

De schaatsers ergerden zich aan het lawaai in de zaal en gooiden de tegel als grapje de zaal in. Dat deden ze net te hard. Twee vrouwen werden geraakt. Eén van de twee gewonden moest met de ambulance af worden gevoerd. De andere vrouw kon in het Holland House behandeld worden. De geschrokken schaatsers gingen meteen naar de slachtoffers toe om te kijken hoe ze eraan toe waren.