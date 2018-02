Veel animo voor 'Help Pake en Beppe de vakantie door'

Er doet dit jaar een recordaantal musea mee aan de actie 'Help Pake en Beppe de vakantie door'. De activiteitenweek in de voorjaarsvakantie wordt dit jaar voor de zeventiende keer gehouden. In totaal hebben 39 musea zich ingeschreven. Bijna alle bekende grote musea doen mee. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis naar het museum als zij met Pake, Beppe of een andere volwassene langskomen. Het thema van dit jaar is 'typisch Fries'.

Openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema heeft naar aanleiding van het thema een elfstedenspeurtocht ontwikkeld. De Sûkerei in Damwâld doet wat met typische Friese spelletjes. In Museum Heerenveen kunnen kinderen hun eigen Friese eiwarmer maken.