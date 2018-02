Mogelijk navolging voor ecotuin Le Roy

De beroemde tuinen van kunstenaar Louis le Roy in Heerenveen en in Mildam krijgen mogelijk navolging op andere plekken. Deelnemers van de workshops, die woensdag begonnen zijn, komen uit alle hoeken en gaten van Nederland en hebben er zin in om in hun eigen omgeving ook zo'n plek te creëren.

In de 'ecokathedraal' mag de natuur zijn gang gaan en de mensen doen mee. Alles wat mensen daar bouwen en neerleggen heeft zijn functie en wordt langzamerhand onderdeel van de natuur. Mensen, beesten en planten horen bij elkaar, zegt Le Roy. "Laat de natuur en de tijd haar gang gaan."

De gemeente Heerenveen heeft in de jaren '60 Louis le Roy ruimte gegeven om de groenstrook aan de Kennedylaan naar zijn ideeën in te richten. In Mildam bouwde hij een eigen tuin. Le Roy stierf in 2012, maar Stichting Tijd zet zijn werk voort. Dit jaar, het jaar van LF2018, zijn er negen workshop georganiseerd onder leiding van Huub Mous en Oeds Westerhof.