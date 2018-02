De politie heeft woensdagochtend in een woning in It Heidenskip een hennepkwekerij met duizend planten opgerold. De 55-jarige bewoner is aangehouden. Er was een sterk vermoeden dat er in het huis hennep gekweekt werd. Dat bleek dus ook zo te zijn. Er is beslag gelegd op onder andere een zeiljacht en een aantal campers.

