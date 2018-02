Geert Kuiper twijfelt of hij doorgaat als bondscoach

Geert Kuiper uit Oldeholtwolde weet nog niet of hij doorgaat met zijn rol als bondscoach van de Nederlandse schaatsers. Dat zei hij woensdag op de Olympische Spelen nadat de vrouwen een zilveren plak behaalden bij de ploegen-achtervolging en de mannen het met een derde plaats moesten doen. Het niet halen van goud noemde hij "een teleurstelling".

"Ik weet het nu niet. Na de winter ga ik er even rustig over nadenken. Natuurlijk hangt het ook af of er een aanbieding komt om bondscoach te blijven", zegt Kuiper. "Het heeft me wel heel veel energie gekost, dus ik moet me afvragen of ik me er opnieuw in vast wil bijten."

Kuiper merkte dat het lastig was om -in het systeem met commerciële marktteams in Nederland- te werken aan de achtervolging. "Andere landen nemen dit onderdeel één keer per week mee in de training. Wij doen dat één keer per maand. We trainen wel veel, maar meestal niet samen. Het is niet te vergelijken met landen die werken met een nationale selectie." Hij heeft wel ideeën hoe dat in de toekomst te veranderen is, maar weet niet of dat ook gaat gebeuren.