Straatnaamborden Hindeloopen krijgen goede naam

Een jaar na de onthulling wordt een fout in een paar straatnaamborden in Hindeloopen hersteld. Tussen de Spinhuisstraat en de Dijkweg zijn eerder borden neergezet met de naam 'de Hòn', maar meteen kreeg de gemeente daar commentaar op. Hindeloopers zeggen wel 'de Hòn', maar dat moet worden geschreven als 'de Horn', met een 'r' erin. Die 'r' wordt in de Hindelooper taal niet uitgesproken, in het Fries zou het 'hoarn' zijn in het Nederlands 'hoorn'.

Binnenkort volgen nog meer aanpassingen van straatnamen in Hindeloopen. Het deel van de weg aan de noordkant van 'de Horn' , tussen de Westerdyk en het blauwe KNRM-huisje wordt voortaan aangeduid met 'Seadyk'. Het stuk weg aan de zuidkant wordt in de volksmond al 'Niiland' genoemd. Deze naam wordt nu ook officieel geregistreerd.