In Sneek heeft zich woensdagmiddag een grote stroomstoring voorgedaan. Die begon om ongeveer kwart over twee. Veel bedrijven en instellingen werden getroffen. Het gaat volgens energiebedrijf Liander om de postcodes 8601 tot en met 8605.

Het Antoniusziekenhuis had ook last van de stroomstoring. Dat heeft niet tot onveilige situaties geleid, zo meldt het ziekenhuis op Twitter. De stroomvoorziening in het ziekenhuis werd overgenomen door een noodaggregaat.