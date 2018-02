Politie doet getuigenoproep steekincident in Leeuwarden

De politie komt met een oproep voor vier mensen die waarschijnlijk meer hebben gezien van het dodelijke steekincident op het Jacobijnerkerkhof in Leeuwarden, op dinsdagavond 10 oktober 2017. Voorbijgangers troffen het 35-jarige slachtoffer toen met ernstige verwondingen aan op straat. Het bleek dat hij was neergestoken was. De hulpdiensten werden gewaarschuwd, maar later is het slachtoffer toch aan zijn verwondingen overleden.

Een dag later is een 38-jarige inwoner van Leeuwarden aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij deze zaak en zit nog altijd vast. Intussen is het onderzoek nog altijd gaande. Het politieteam wil graag in contact komen met drie fietsers en een voetganger. Zij zijn te zien op camerabeelden die zijn gemaakt in de Monnikemuurstraat. Op internet heeft de politie bekendgemaakt hoe de voorbijgangers eruitzien.Daar zijn ook de camerabeelden te zien.