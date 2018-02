Raad van State: Uitrit supermarkt Grou niet onveilig

De in- en uitrit aan de J.W. Visserwei in Grou die supermarkt Lidl wil aanleggen, is niet onveilig voor fietsers. Tot dat oordeel is de Raad van State gekomen, zo werd woensdag bekend.

De nieuwe supermarkt had van de gemeente Leeuwarden al een vergunning gekregen. Bewoner Pieter Bokma van de Stationsweg tekende echter bezwaar aan en schakelde de rechter in. Hij is niet tegen de nieuwe supermarkt, maar hij is wel bang voor ongelukken met fietsers. Bokma vindt dat het verkeer beter over de Oedsmawei kan gaan rijden. Maar volgens de Raad van State is er onvoldoende bewijs voor de onveiligheid.