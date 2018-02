Brons voor de mannen bij de ploegenachtervolging

De mannen van de ploegenachtervolging hebben woensdag brons gewonnen op de Olympische Spelen in de finale tegen de Nieuw-Zeelanders. Na een valse start door Patrick Roest waren de mannen snel weg en bleven aan kop. Het verschil met de tegenstander liep steeds verder op.

Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest waren in de halve finale niet snel genoeg in hun rit tegen de Noren en moesten daarom strijden om de derde plek. De finale ging tussen Noorwegen en Zuid-Korea. Het goud was uiteindelijk voor de Noren met meer dan een seconde verschil.

"We hebben verloren van de winnaar," zei Sven Kramer tegen de NOS. De Noren reden twee keer een fantastische tijd. Over de veer zei hij "Zoiets wil je niet in de halve finale op de Olympische Spelen, dat is verre van ideaal."