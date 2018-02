Zilver voor de vrouwen bij de ploegenachtervolging

Zilver voor de drie Friezinnen. Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Antoinette de Jong hebben woensdag de finale op de Olympische Spelen de ploegenachtervolging verloren van de Japanse schaatssters. Vanaf het begin lagen de Oranjevrouwen aan kop, maar vlak voor het einde waren de Japanners vlugger en kwamen als snelste over de finish.

"We waren er echt klaar voor, als team. Jammer dat we het niet waar konden maken," zei Antoinette de Jong na de race tegen de NOS. "Ik ben heel trots op het team, we hebben het met z'n allen gedaan." Ireen Wüst was nog wel teleurgesteld, maar "vanavond hebben we wel feest." Ook Marrit Leenstra zei dat ze zou genieten van het feest "We gaan proberen ervan te genieten."

Het brons was voor de Amerikaanse ploeg, met daarin Heather Bergsma. De Canadezen eindigden als vierde.