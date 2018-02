Een 38-jarige bestuurder uit Joure is woensdagochtend aangehouden omdat hij met drank en drugs achter het stuur zat. De man testte positief op 2 soorten drugs. Zijn auto was niet verzekerd. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Een 50-jarige vrouw uit Leeuwarden is dinsdagavond haar rijbewijs kwijtgeraakt. Agenten zagen haar rijden in de Engelsstraat. De vrouw had veel te veel drank op, en zat met een ongeldig rijbewijs achter het stuur.