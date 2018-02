Provincie stelt vaarverbod in om ijsaangroei te bevorderen

Om de ijsaangroei te bevorderen, stelt de provincie op zaterdag 24 februari een vaarverbod in. Dat meldt de provincie in een vooraankondiging. Het vaarverbod gaat zaterdagmiddag in om 17:00 uur. Het is meer dan vijf jaar geleden dat er een vaarverbod was in Fryslân.

De provincie vraagt aannemers om het drijvend materieel uit het water te halen. Het verbod geldt niet voor alle Friese wateren. Onder ander het Van Harinxmakanaal en de vaarwegen naar Drachten, Heerenveen en Sneek zijn uitgezonderd.

Gemalen draaien door

Het waterschap laat weten dat het waterpeil op dit moment omhoog wordt gebracht. Dat zou een positive invloed hebben op de ijsaangroei. De gemalen zijn nog niet stilgezet. Vrijdagochtend wordt besloten of dat nog gebeurt, op basis van het actuele weerbeeld.

"Russische kou tot begin maart"

Weerman Piet Paulusma zegt dat er volgende week op natuurijs geschaatst kan worden. Volgens hem komt er in de nacht van zondag op maandag koude lucht vanuit Rusland onze kant op.

Paulusma voorspeld winterweer, met in de nacht matige tot strenge vorst. Ook overdag liggen de temperaturen onder het vriespunt. Deze koude periode kan tot begin maart aanhouden, denkt hij. Paulusma heeft het over 'een serieuze winterperiode'.