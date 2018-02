Mannen van ploegenachtervolging niet door naar de finale

De mannen van de ploegenachtervolging hebben woensdag de halve finale verloren van de Noren op de Olympische Spelen.

Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest moeten het nu opnemen tegen de Nieuw-Zeelanders die in de halve finale verloren van de Koreanen. Roest had de plaats van Koen Verweij ingenomen die in de voorronde reed. De Oranje mannen moeten nu strijden voor de bronzen medaille.

De tijd was goed, maar niet goed genoeg, zei bondscoach Geert Kuiper na afloop tegen de NOS. Na acht rondes was het verschil 1.38 seconden. Hij zei dat ze materiaalpech hadden. "De veer in een schaats van Jan Blokhuijsen knapte meteen bij de start. Dat scheelde onmiddellijk drie tiende van een seconde en dat hebben we niet meer goed kunnen maken. Alle credits echter aan de Noren, die een geweldige tijd hebben neergezet."